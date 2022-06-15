Четверть тысячи трупов за сутки: новые данные о потерях РФ в войне против Украины

В Украине идут 112-е сутки войны с роSSийскими захватчиками. По состоянию на утро 15 июня в нашей стране погибло уже 32 750 военных РФ, за минувшие сутки ликвидировано 250 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 32 750 (+250) человек,
  • танков ? 1 440 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3 528 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
  • РСЗО - 230 (+1) ед,
  • средств ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатых ракет - 129 (+4),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 485 (+12) ед,
  • специальной техники - 55 (+1).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.


Лена Руденко, Апостроф





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