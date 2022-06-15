Четверть тысячи трупов за сутки: новые данные о потерях РФ в войне против Украины

В Украине идут 112-е сутки войны с роSSийскими захватчиками. По состоянию на утро 15 июня в нашей стране погибло уже 32 750 военных РФ , за минувшие сутки ликвидировано 250 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 32 750 (+250) человек,

танков ? 1 440 (+6) ед,

боевых бронированных машин ? 3 528 (+25) ед,

артиллерийских систем – 722 (+1) ед,

РСЗО - 230 (+1) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет - 129 (+4),

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 485 (+12) ед,

специальной техники - 55 (+1).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.