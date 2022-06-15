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2022-06-15
Четверть тысячи трупов за сутки: новые данные о потерях РФ в войне против Украины
В Украине идут 112-е сутки войны с роSSийскими захватчиками. По состоянию на утро 15 июня в нашей стране погибло уже 32 750 военных РФ, за минувшие сутки ликвидировано 250 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 750 (+250) человек,
- танков ? 1 440 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ? 3 528 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
- РСЗО - 230 (+1) ед,
- средств ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет - 129 (+4),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 485 (+12) ед,
- специальной техники - 55 (+1).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Лена Руденко, Апостроф