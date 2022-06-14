Враг испытывает максимальные сложности: Институт изучения войны опубликовал свежие данные по Северодонецку
РоSSийские оккупанты сумели вытеснить украинских бойцов из центра Северодонецка, что на Луганщине, однако окружить их не удалось. Кроме этого, рашисты взорвали последний мост, ведущий в Лисичанск, тем самым создав себе проблемы с переправой, информирует
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).
В то же время, официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что из-за нежелания РоSSии вводить свои пехотные части в город и чрезмерно полагаться на артиллерию и штурмовую авиацию в наступательных операциях, в Северодонецке все еще остаются украинские военные.
В Генштабе Украины подтвердили, что бои за город продолжаются – оккупанты уничтожили последний мост из Северодонецка в Лисичанск и сохраняют значительное артиллерийское преимущество над украинскими войсками.
Стоит отметить, что, так называемый замглавы "ДНР" Эдуард Басурин "обвинил" в разрушении моста ВСУ. Согласно информации ISW, это маловероятно, поскольку в городе находятся украинские силы. Кроме того, Басурин заявлял об окружении ВСУ в Северодонецке.
Гайдай опроверг высказывания Басурина об окружении, отметив, что у наших войск все еще есть ограниченные военные каналы для эвакуации раненых и подкреплений, несмотря на разрушение всех трех мостов. Вместе с тем он уточнил, что украинские власти не могут провести гражданскую эвакуацию и оказать гуманитарную помощь людям, поскольку войска РФ повредили третий мост еще до его разрушения 13 июня.