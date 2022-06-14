Врач областной детской больницы оказался предателем: сдавал россиянам данные полицейских

Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене в условиях военного положения заместителю генерального директора по медицинской части Херсонской областной детской больницы.

За данным Офиса генпрокурора, он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и передал захватчикам базу данных сотрудников Нацполиции в регионе.

В начале марта подозреваемый, исполняя обязанности директора учреждения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб рф и представителями оккупационных властей страны-агрессора.

По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполіції в Херсонской области.

После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.