Торговали бронежилетами из "гуманитарки": в СБУ раскрыли, кем оказался организатор схемы
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи на Львовщине.
Согласно сообщению СБУ, около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ, пишет Politeka.net.
Вместе с сообщниками подозреваемый организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А потом, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, продавали товары, получая прибыль.
По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины.
В ходе обысков правоохранители обнаружили почти три тысячи бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь армии.
После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. Организатору схемы уже сообщено о подозрении.