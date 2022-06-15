Торговали бронежилетами из "гуманитарки": в СБУ раскрыли, кем оказался организатор схемы

Торговали бронежилетами из "гуманитарки": в СБУ раскрыли, кем оказался организатор схемы

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи на Львовщине.

Согласно сообщению СБУ, около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ, пишет Politeka.net.

Вместе с сообщниками подозреваемый организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А потом, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, продавали товары, получая прибыль.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины.

В ходе обысков правоохранители обнаружили почти три тысячи бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь армии.

После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. Организатору схемы уже сообщено о подозрении.


Катерина Петренко, politeka.net





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