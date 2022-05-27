Скрывается от судебных исполнителей: СМИ раскрыли настоящую личность мародера с Polaroid из Ирпеня

Стало известно настоящее имя мародера, оставившего свое фото на Polaroid в одной из квартир в Ирпене. Это псковский десантник Павел Пилантов, который скрывается от судебных приставов.

Об этом сообщает роSSийское издание "Важные истории", информирует Апостроф.

Отмечается, что военный на фото – 25-летний Павел Пилантов, родившийся в городе Кандалакша Мурманской области. Сейчас он проживает во Пскове и служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку (воинская часть 32515), который участвовал в зачистке Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Издание пишет, что указанные сведения стали известны из слитой базы данных судебных приставов, которые уже несколько лет пытаются взыскать с Пилантова более 70 тысяч рублей долгов. Его разыскивают приставы Псковской и Новгородской областей.

Журналисты считают, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ошибся, когда заявил, что имя роSSийского мародера Никита Третьяков, и показал его профиль в соцсетях.

Человек на фото из Ирпеня имеет темные глаза, а Третьяков – светлые. Кроме того, Третьяков не прекращал вести соцсети во время войны, по словам родственников, в течение нескольких лет не покидал территорию РоSSии и давно не служит в армии.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробностиРоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
Расстрел мирных граждан в Буче: СМИ установили личность одного из оккупантов, фотоРасстрел мирных граждан в Буче: СМИ установили личность одного из оккупантов, фото
В МИУ раскрыли некоторые детали совместного с Еврокомиссией плана восстановления УкраиныВ МИУ раскрыли некоторые детали совместного с Еврокомиссией плана восстановления Украины
"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война
"Идет дискуссия": мобилизацию готовятся продлить, в Офисе президента раскрыли важные детали"Идет дискуссия": мобилизацию готовятся продлить, в Офисе президента раскрыли важные детали
Левочкина решила вернуться в Украину: ее брат скрывается во Франции со скандальным бизнесменомЛевочкина решила вернуться в Украину: ее брат скрывается во Франции со скандальным бизнесменом
Расстрел мирных людей под Киевом: установлена личность одного из рашистских палачейРасстрел мирных людей под Киевом: установлена личность одного из рашистских палачей
Вся территория Ирпеня поверхностно обработана саперами — городской головаВся территория Ирпеня поверхностно обработана саперами — городской голова
Оккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватитьОккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватить
Генпрокурор Венедиктова: 70% Ирпеня поврежденыГенпрокурор Венедиктова: 70% Ирпеня повреждены
Последние новости
Подгружаем последние новости