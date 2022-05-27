Стало известно настоящее имя мародера, оставившего свое фото на Polaroid в одной из квартир в Ирпене. Это псковский десантник Павел Пилантов, который скрывается от судебных приставов.

Об этом сообщает роSSийское издание "Важные истории", информирует Апостроф .

Отмечается, что военный на фото – 25-летний Павел Пилантов, родившийся в городе Кандалакша Мурманской области. Сейчас он проживает во Пскове и служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку (воинская часть 32515), который участвовал в зачистке Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Издание пишет, что указанные сведения стали известны из слитой базы данных судебных приставов, которые уже несколько лет пытаются взыскать с Пилантова более 70 тысяч рублей долгов. Его разыскивают приставы Псковской и Новгородской областей.

Журналисты считают, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ошибся, когда заявил, что имя роSSийского мародера Никита Третьяков, и показал его профиль в соцсетях.

Человек на фото из Ирпеня имеет темные глаза, а Третьяков – светлые. Кроме того, Третьяков не прекращал вести соцсети во время войны, по словам родственников, в течение нескольких лет не покидал территорию РоSSии и давно не служит в армии.