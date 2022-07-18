З похоронкою та холодильником з України: у РФ зняли сльозливий фільм про сім'ю окупанта-мародера

Російський загарбник з Іркутської області Ілля Василенко загинув, беручи участь у бойових діях на території України. У фільмі про його сім'ю авторка намагалася розкрити тему поганої підтримки родичів загиблих військових державою.

“Апостроф” зібрав реакцію соцмереж на сльозливе кіно та появу в кадрі українського холодильника, який, мабуть, намародерив “добрий” російський солдат, інформує Апостроф .

У фільмі сестра поскаржилася, що "грошей дали тільки на труну та пам'ятник". Також вона розповіла, що брат був дуже доброю людиною і поскаржилася на лиходійку-долю.

Глядачі не обійшли своєю увагою знаковий кадр, де з'явився холодильник з українською наліпкою “2 роки повна гарантія”. За версією користувачів соцмереж, цей агрегат солдат відправив з України аж за 4500 км, спочатку вбивши його власників.