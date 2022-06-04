В Украине будут судить роSSийского шпиона. Но он скрывается

В Украине будет суд над гражданином РФ , которого обвиняют по факту шпионажа. Расследование показало, что в 2019 году по заданию спецслужб РФ завербовал генерал-майора СБУ . Он просил раскрыть государственные тайны, к которым у генерал-майора был доступ, сообщили в Офисе генпрокурора.

“В августе 2019 г. гражданин РФ получил от генерал-майора сведения в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка. В настоящее время обвиняемый находится за пределами территории Украины и объявлен в розыск", — рассказали в прокуратуре в субботу.