Новостей.COM ⇒
2022-06-04
В Украине будут судить роSSийского шпиона. Но он скрывается
Розыск уже объявили.
В Украине будет суд над гражданином РФ, которого обвиняют по факту шпионажа. Расследование показало, что в 2019 году по заданию спецслужб РФ завербовал генерал-майора СБУ. Он просил раскрыть государственные тайны, к которым у генерал-майора был доступ, сообщили в Офисе генпрокурора.
“В августе 2019 г. гражданин РФ получил от генерал-майора сведения в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка. В настоящее время обвиняемый находится за пределами территории Украины и объявлен в розыск", —
Обвинительный акт в отношении уже бывшего сотрудника СБУ, разоблаченного и задержанного украинскими правоохранителями, находится на рассмотрении в суде.
Александр Хребет, ZN.ua