Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожено 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронемашины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию рф.

Добавим, что в своем новом обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже более 31 тысяча роSSийских военных погибли в Украине.

По словам Зеленского, за время с 24 февраля РоSSия платит за абсолютно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно наступит день, когда количество потерь даже для РоSSии пересечет границу допустимого.