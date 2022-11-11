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2022-11-11
Кремль назвав причину відмови Путіна від участі у саміті G20
Президент РФ не доєднається навіть в онлан-форматі.
© Офіційний сайт Кремля
Президент Росії Владімір Путін не братиме участь у саміті голів G20 в Індонезії наступного тижня, у тому числі і онлай, заявив у п’ятницю, 11 листопада, його речник Дмітрій Пєсков.
«Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн», - цитують його російські ЗМІ.
За словами Пєскова, Путін особисто прийняв рішення не їхати на зустріч G20 і воно «пов'язане з його графіком та необхідністю перебування в Росії».
Ірина Знась, ZN.ua