Кремль назвав причину відмови Путіна від участі у саміті G20

Президент РФ не доєднається навіть в онлан-форматі.

Кремль назвав причину відмови Путіна від участі у саміті G20
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін не братиме участь у саміті голів G20 в Індонезії наступного тижня, у тому числі і онлай, заявив у п’ятницю, 11 листопада, його речник Дмітрій Пєсков.

«Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн», - цитують його російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін особисто прийняв рішення не їхати на зустріч G20 і воно «пов'язане з його графіком та необхідністю перебування в Росії».


Ірина Знась, ZN.ua





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