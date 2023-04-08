Авіційні підрозділи РФ змінюють тактику обстрілів. У ISW назвали можливу причину

Про зміну тактики раніше повідомляли у Повітряних Силах ЗСУ.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські авіаційні підрозділи змінюють свою тактику обстрілів України. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили , що окупанти змінюють тактику, можливо, через втрату авіації та вичерпання запасів високоточної зброї, інформує ZN.ua .

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Зокрема, за словами Ігната, російські авіаційні підрозділи скорочують свої дії в безпосередній близькості від українських позицій. Тепер загарбники більше покладаються на більш віддалені авіаційні удари з використанням керованих авіабомб. Зокрема, російські літаки Су-35 можуть використовувати ці боєприпаси з відстані понад 50 км від лінії зіткнення. Своєю чергою українські сили не в змозі відкинути російські авіаційні підрозділи від кордонів України на цій відстані.

«Ці модифіковані авіаційні бомби, ймовірно, менш точні, ніж інші боєприпаси, які російські авіаційні підрозділи раніше використовували в Україні. Можливо, російські війська змінюють авіаційну тактику, щоб зменшити ризик подальших авіаційних втрат, діючи поза зоною дії більшості українських систем ППО», – зазначили в ISW.