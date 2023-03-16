Bloomberg: Путін не погодиться на мир з Україною через причину, яку визначив ще Ніцше
Сила, яку німецький філософ називав «ресентиментом», змушує російського автократа вести нескінченну війну, інформує
Образа - одна з найбільш потужних людських мотиваторів. Якщо вас хоч колись принижували, не виключено, що ви будете виношувати цю образу вічно. Вона може вплинути на те, як ви взаємодієте з іншими в повсякденному житті, а також на вашу політику і погляди на світ. В часи російської війни проти України це може багато пояснити про поведінку росіян і навіть самого президента Владіміра Путіна.
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Такий психологічний всесвіт гіркоти і невдоволення змушує Путіна і його російських прихильників не проявляти жодної зацікавленості у продуктивних і позитивних відносинах з іншими країнами. Юдін пояснює, що в цьому Путін і росіяни можуть нагадувати «дитину, яка так глибоко образилася, що шкодить всім навколо».
«Шкода стає дедалі більшою і в певний момент він починає знищувати життя інших і своє власне», - пояснює російський соціолог.
Звідки ця образа взялася? Клутх пише, що вже було багато сказано про падіння СРСР, яке багато росіян сприйняли як приниження. Путін назвав цю подію «найбільшою політичною трагедією 20-го століття». Буквально за один день суперджержава, в якій росіяни жили, стала заледве країною, що розвивається. Юдін підкреслює: найгіршим було те, що США і Європа або Захід почали докладати зусиль, щоб включити Росію в міжнародні інститути і допомогти їй досягти процвітання. Але росіяни включно з Путіним сприйняли це так, ніби їх «відчитують». Нікому не подобається, коли йому читають лекції, особливо якщо вважати себе великою державою. Результат - це ще більше приниження.