Bloomberg: Путін не погодиться на мир з Україною через причину, яку визначив ще Ніцше

Образа - одна з найбільш потужних людських мотиваторів. Якщо вас хоч колись принижували, не виключено, що ви будете виношувати цю образу вічно. Вона може вплинути на те, як ви взаємодієте з іншими в повсякденному житті, а також на вашу політику і погляди на світ. В часи російської війни проти України це може багато пояснити про поведінку росіян і навіть самого президента Владіміра Путіна.

Про це в статті для Bloomberg пише журналіст Андреас Клутх, додаючи, що так, принаймні, вважає російський соціолог Грігорій Юдін, який був одним з небагатьох, хто передбачив неспровоковану атаку Путіна проти України в лютому 2022 року. Юдін переконаний, що багато росіня пов’язані зі своїм лідером на психологічному рівні, тому що вони однаково «потопають в образі, жахливій, нескінченній образі».

Такий психологічний всесвіт гіркоти і невдоволення змушує Путіна і його російських прихильників не проявляти жодної зацікавленості у продуктивних і позитивних відносинах з іншими країнами. Юдін пояснює, що в цьому Путін і росіяни можуть нагадувати «дитину, яка так глибоко образилася, що шкодить всім навколо».

«Шкода стає дедалі більшою і в певний момент він починає знищувати життя інших і своє власне», - пояснює російський соціолог.