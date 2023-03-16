Bloomberg: Путін не погодиться на мир з Україною через причину, яку визначив ще Ніцше

Сила, яку німецький філософ називав «ресентиментом», змушує російського автократа вести нескінченну війну, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Путін не погодиться на мир з Україною через причину, яку визначив ще Ніцше
© Офіційний сайт Кремля

Образа - одна з найбільш потужних людських мотиваторів. Якщо вас хоч колись принижували, не виключено, що ви будете виношувати цю образу вічно. Вона може вплинути на те, як ви взаємодієте з іншими в повсякденному житті, а також на вашу політику і погляди на світ. В часи російської війни проти України це може багато пояснити про поведінку росіян і навіть самого президента Владіміра Путіна.

Про це в статті для Bloomberg пише журналіст Андреас Клутх, додаючи, що так, принаймні, вважає російський соціолог Грігорій Юдін, який був одним з небагатьох, хто передбачив неспровоковану атаку Путіна проти України в лютому 2022 року. Юдін переконаний, що багато росіня пов’язані зі своїм лідером на психологічному рівні, тому що вони однаково «потопають в образі, жахливій, нескінченній образі».

Такий психологічний всесвіт гіркоти і невдоволення змушує Путіна і його російських прихильників не проявляти жодної зацікавленості у продуктивних і позитивних відносинах з іншими країнами. Юдін пояснює, що в цьому Путін і росіяни можуть нагадувати «дитину, яка так глибоко образилася, що шкодить всім навколо».

«Шкода стає дедалі більшою і в певний момент він починає знищувати життя інших і своє власне», - пояснює російський соціолог.

Звідки ця образа взялася? Клутх пише, що вже було багато сказано про падіння СРСР, яке багато росіян сприйняли як приниження. Путін назвав цю подію «найбільшою політичною трагедією 20-го століття». Буквально за один день суперджержава, в якій росіяни жили, стала заледве країною, що розвивається. Юдін підкреслює: найгіршим було те, що США і Європа або Захід почали докладати зусиль, щоб включити Росію в міжнародні інститути і допомогти їй досягти процвітання. Але росіяни включно з Путіним сприйняли це так, ніби їх «відчитують». Нікому не подобається, коли йому читають лекції, особливо якщо вважати себе великою державою. Результат - це ще більше приниження.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчиласяAtlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася
Позиція Латинської Америки щодо України застрягла в минулому – BloombergПозиція Латинської Америки щодо України застрягла в минулому – Bloomberg
Путін назвав "нісенітницею" версію про підрив "Північних потоків" українцями і вказав на "зацікавленість" СШАПутін назвав "нісенітницею" версію про підрив "Північних потоків" українцями і вказав на "зацікавленість" США
Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України – ШольцПутін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України – Шольц
Bloomberg: ДеСантіс критикою допомоги Україні відштовхує впливових республіканцівBloomberg: ДеСантіс критикою допомоги Україні відштовхує впливових республіканців
Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системіЗеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
Україна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — МоравецькийУкраїна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — Моравецький
У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – ПенсУ Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс
Сценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The EconomistСценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The Economist
Закордонні паспорти через зміну правил транслітерації не анулюютьЗакордонні паспорти через зміну правил транслітерації не анулюють
Последние новости
Подгружаем последние новости