CNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причину
На думку китайського експерта, Вашингтон і Пекін зараз не здатні досягти порозуміння майже в будь-якому питанні, інформує
Аналітики в США і Китаї застерігали, що не варто очікувати від зустрічі президента Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна великого прориву чи радикальних змін у відносинах.
Професор з міжнародних відносин Китайського народного університету Ші Їнхон сказав
«Зважаючи, що Китай і США майже в стані тотального суперництва і конфронтації, немає причин очікувати, що основні питання можна справді прояснити», - сказав китайський експерт.
Він також не вірить, що Байден і Сі зможуть досягти прориву у питанні війни Росії проти України, провокацій з боку КНДР і кліматичних змін.