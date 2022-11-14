CNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причину

Аналітики в США і Китаї застерігали, що не варто очікувати від зустрічі президента Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна великого прориву чи радикальних змін у відносинах.

Професор з міжнародних відносин Китайського народного університету Ші Їнхон сказав CNN , що після розмови лідерів жодного довготривалого і вагомого покращення у двосторонніх відносинах не буде. Очікувати такого було б «надзвичайним перебільшенням».

«Зважаючи, що Китай і США майже в стані тотального суперництва і конфронтації, немає причин очікувати, що основні питання можна справді прояснити», - сказав китайський експерт.