Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ: в Politico назвали причину

Посли ЄС через розбіжності навколо питання про заборону на постачання російського синтетичного каучуку не змогли домовитися про десятий пакет санкцій проти РФ . Про це повідомляє Politico .

«ЄС розколовся через санкції щодо російського каучуку. Мабуть, ні для кого не стало несподіванкою, що посли ЄС вчора ввечері не змогли дійти згоди щодо наступного пакету санкцій. Одним зі спірних питань є синтетичний каучук, на який Єврокомісія хоче накласти санкції, згідно з проектами документів, отриманими POLITICO», - пише видання.

Промисловість синтетичного каучуку щороку приносить РФ мільярди доларів доходу, свідчать дані про торгівлю. Наприклад, у 2021 році Росія експортувала синтетичного каучуку на суму майже два мільярди доларів. З цієї суми ЄС імпортував синтетичного каучуку на суму близько 700 мільйонів доларів. Деякі види каучуку вже були під санкціями, але нові обмеження можуть перекрити ще більше потоків доходу РФ .

Такі країни, як Італія та Німеччина, скептично ставляться до заборони на імпорт каучуку, тоді як Польща виступає за неї.

Якщо посли ЄС погодяться з пропозиціями щодо нових санкцій, блок також запровадить обмеження в авіаційній галузі. Наприклад, авіакомпанії повинні будуть повідомляти ЄС про незаплановані рейси з Росії та в Росію, щоб запобігти перевезенню заборонених вантажів або осіб, які потрапили під санкції.

Крім того, за словами дипломата ЄС, під обмежувальні заходи потраплять ще три банки. Нові санкції, якщо вони будуть прийняті, також вимагатимуть від банків повідомляти Єврокомісії про активи російського центрального банку, які вони мають.