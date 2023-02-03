The Telegraph: Україна не зможе швидко вступити в ЄС через одну об'єктивну причину
Брюссель не може пришвидшити українське членство, тому що боїться власного банкрутства, інформує
Євросоюз хоче, щоб Україна приєдналася до нього. Але не найближчим часом. Тому що Брюссель боїться, що це зробить його самого банкрутом.
Щойно Україна приєднається до Євросоюзу, Брюссель опиниться «на гачку» і буде змушений вливати сотні мільярдів євро у вигляді допомоги і фінансування. Це також вимагатиме тривалого і болісного перегляду правил союзу.
Президент Володимир Зеленський вимагає, щоб його країну прийняли в ЄС за два роки. Але на сьогоднішньому саміті в Києві прозвучали попередження, що коротких шляхів немає, - пише
«Британцям, можливо, буде важко в це повірити. Але вступити в ЄС значно важче, ніж піти з нього. Перед приєднанням країни-кандидати повинні пройти суворий і тривалий процес переходу на закони і правила ЄС, які стосуються всього: від прав людини до регуляцій центрального банку. Це може зайняти багато років навіть для країни, яка не під окупацією і чиї кордони не змінюються через війну», - пише видання.