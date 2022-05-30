Установлена личность оккупанта, из-за которого погибло много мирных людей на Черниговщине: фото

Правоохранители установили личность одного из роSSийских военных, из-за которого умерли 10 мирных жителей села Ягодное Черниговской области, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что роSSийскому оккупанту прокуроры Черниговской областной прокуратуры сообщили о подозрении заочно по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Оно касается нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.

По версии следствия, роSSийский военный вместе с другими солдатами во время оккупации населенного пункта 3-30 марта насильственно загнал в подвал школы до 350 местных жителей (из них - 77 детей, пять младенцев). Людям угрожали при этом огнестрельным оружием. На морозе их публично раздевали, проводя обыск и осмотр.

Военные РФ видели, что подвал школы не был пригоден для проживания, потому что отсутствовали вентиляционные средства доступа свежего воздуха, какого-либо освещения, воды, туалета, мест для сидения и отдыха. Людей поместили в антисанитарные условия. Покидать подвал запрещалось.

В результате умерли 10 граждан.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по данному факту.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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