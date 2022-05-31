Более 300 полицейских перешли на сторону оккупантов: в МВД раскрыли детали

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Переход на сторону врага, государственная измена - это спутник каждой войны.

Об этом заявил заместитель министра МВД Евгений Енин.

"Если сравнить статистику коллаборантов, то в рядах сотрудников полиции мы сегодня не фиксируем никаких признаков массового предательства как это было 7 лет назад.

Сегодня даже и 0,5% не наберется предателей среди работников Нацполіції. Напомню, на сегодняшний день она более 130 тысяч и имеем буквально чуть больше 300 случаев предателей-полицейских. И это безусловный результат тех изменений и реформ, которые проводились и раньше", - рассказывает Енин.


Алексей Ионов, politeka.net

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