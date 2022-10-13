SCMP: Посол Китаю вимагав не змушувати країни обирити сторону, поки в ООН голосували проти російської анексії частини України

Китайський посол утримався під час голосування щодо російської анексії і виступив проти санкцій, блокової політики і закликав не допустити ядерну катастрофу в Енергодарі, інформує ZN.ua.

SCMP: Посол Китаю вимагав не змушувати країни обирити сторону, поки в ООН голосували проти російської анексії частини України
© Центр новостей ООН

Китайський посол в ООН під час термінової спеціальної сесії щодо України застерігав від «безвідповідальної і небезпечної» ментальності Холодної війни, яка «залякує і змушує» країни обирати сторони. Ці його слова прозвучали на тлі того, як більшість країн проголосували проти російської анексії чотирьох областей України.

«Криза в Україні ще раз демонструє, що чіпляння за ментальність Холодної війни і блокова політика, створення блокової конфронтації і переслідування абсолютної безпеки не принесе мир, а лише призведе до конфліктів, які не служать ні чиїм інтересам», - цитує South China Morning Post слова постійного представника КНР в ООН Ген Шуана.

Під час голосування щодо резолюції про осуд анексії Росією частини України Китай утримався разом з 34 іншими країнами, серед яких Індія, Пакистан і більшість африканських держав. Резолюція закликала країни не визнавати територією Росії Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області України. Натомість рішення вимагає від Москви змінити свій курс своєї «спроби незаконної анексії». П’ять країни, серед яких Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Росія і Сирія, проголосували проти.

«В часи, коли світу потрібна єдність і співпраця, щоб здолати труднощі, безвідповідально і небезпечно зосереджуватися на ідеологічних розбіжностях, залякувати і змушувати інші країни обирати сторони, створювати ізоляцію і тиснути, а також займатися розірванням ланцюгів», - сказав Ген Шуан під час спеціальної сесії.


Лесь Димань, ZN.ua





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