Экс-начальника управления СБУ Наумова подозревают в госизмене и сливне секретных данных о Чернобыльской АЭС — Схемы

Экс-начальника управления СБУ Наумова подозревают в госизмене и сливне секретных данных о Чернобыльской АЭС — Схемы
© Схемы

Задержанный в Сербии бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог собирать и передавать роSSийским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС, сообщили «Схемы» со ссылкой на Госбюро расследований.

Бюро сообщило, что детективы расследуют уголовное производство по факту возможной государственной измены Наумова.

«Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера», – говорится в ответе на запрос журналистов.

В частности, до занимания должности в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием «Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Также в ГБР сообщили, что уже провели обыски по адресам «лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну» по делу о госизмене Наумова.

«В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора», – отметили в ведомстве

Подчеркнем, что Андрей Наумов уехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля. 7 июня Наумов был задержан на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии по подозрению в отмывании денег. Он был задержан вместе с гражданином Германии Александром Акстом, который в Украине внесен в санкционные списки. В машине, по которой они ехали, обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. В настоящее время задержанные находятся под стражей в городе Ниш на юге Сербии.

В СБУ Андрей Наумов вскоре после того, как ее возглавил Иван Баканов в 2019 году. Впоследствии возглавил направление внутренней безопасности ведомства, в результате чего Управление ВБ изменило статус на Главное управление, что дало тогда его руководителю новые полномочия и влияние в службе.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил его звания бригадного генерала.


Ирина Знась, ZN.ua





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