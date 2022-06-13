Информационная война: СНБО и Генштаб напомнили гражданским правилам распространения данных в военное время

Враг ежедневно генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников и инициативной сдаче занимаемых позиций, информирует ZN.ua.

Информационная война: СНБО и Генштаб напомнили гражданским правилам распространения данных в военное время
Сообщения, деморализующие и являющиеся по своей сути паническими – повод задуматься над тем, кому выгодно их распространение
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Генштаб и СНБО призывают украинцев тщательно верифицировать любые данные, прежде чем распространять их в сети, ведь в информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии. Враг ежедневно генерирует десятки фейков о капитуляции ВСУ или сдаче позиций, и для того чтобы не стать инструментом в его руках, призывают проверять источники и быть особенно осторожным с публичной оценкой боевых действий, логистики и т.д. О ситуации на информационном фронте Центр противодействия дезинформации сообщает в телеграмме.

Ведомства обращаются прежде всего к гражданскому населению, лидерам общественного мнения, журналистам:

“Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца. Каждый день он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю. Только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы", – говорится в сообщении.


Оксана Коваль, ZN.ua





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