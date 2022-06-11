В Сербии задержан бывший генерал СБУ Наумов, подозреваемый в отмывании средств и госизмене

Сербские пограничники задержали бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова по подозрению в отмывании средств. Эксчиновник пытался выехать в Северную Македонию. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, автомобиль, в котором находился Наумов и гражданин Германии Александр Акст, был остановлен в пограничном пункте "Прешево". После тщательного осмотра сербские полицейские обнаружили у задержанных около 600 тысяч евро, почти 125 тысяч долларов и два изумруда. Все ценности были незадекларированы.

Наумов и Акст были доставлены в отделение полиции Ниш с подозрением на отмывание средств.