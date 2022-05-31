РоSSийские полковники нецензурно обругали военно-политическое руководство РФ – «Схемы». АУДИО

Два роSSийских офицера – полковник Максим Власов и медик Наро-Фоминского военного госпиталя в РоSSии, полковник Виталий Ковтун – в частном телефонном разговоре, не подбирая слов, дали свою характеристику командованию роSSийской армии и высшему военно-политическому руководству РоSSии. Об этом стало известно из публикации журналистов «Схем» , получивших аудиоперехват этой беседы от одного из разведывательных органов Украины.

«Шойгу – полностью некомпетентный профан», «Путин – с**а, ёб***й пи***ас», «Дворников – вообще легенда по уе**нству», «наплодили целую плеяду лизоблюдов-уе**нов » – такими фразами роSSийские полковники выражают собственное мнение о высшем командовании армии РФ . Один из них – полковник Максим Власов с позывным «Югра» известен тем, что, согласно данным СБУ и расследователей Bellingcat, руководил ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015-м, в результате которого погибли 30 мирных жителей и более 100 получили ранения. С 2018 года Власов объявлен в украинском розыске.

«Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то забота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…», – говорит на перехвате Максим Власов.

«Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь», – отвечает Виталий Ковтун.

Интересно, что Виталий Ковтун – военный медик, уроженец Винничины и имеет немало родственников в Украине. Во время разговора он призвал обстреливать гражданские объекты и мирных украинцев: «Тратьте, н***й, эти бомбы, бросайте их, н***й. Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, еб***те по вокзалам, еб***те по железным дорогам, еб***те, б***ь».

По словам Власова, дела у роSSийской оккупационной армии на Украине плохи, а потери он сравнивает с потерями в советско-финской войне: «Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немного истории знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли».

А о роSSийском министре обороны Власов говорит следующее: «Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь».

Виталий Ковтун отвечает: «Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тыщ заработную плату, б***ь – откуда их набрать?».