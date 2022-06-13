РоSSийские военные разрушили все мосты в Северодонецк — Гайдай

Захватчики контролируют большую часть города, однако не захватили его полностью, информирует ZN.ua.

РоSSийские военные разрушили все мосты в Северодонецк — Гайдай
Фото иллюстративное
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские оккупанты уничтожили все мосты, ведущие в город Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, это лишило власть возможности проводить эвакуацию и доставлять гуманитарные грузы в город.

Гайдай отметил, что жители Северодонецка оказались в крайне тяжелых условиях из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия поставок продуктов и медикаментов.

Однако добавил, что наши военные не потеряли всю коммуникацию. В частности, они до сих пор могут отправлять раненых защитников в медицинские учреждения и получать дополнительное вооружение.

"Для роSSийской армии это плюс в том, что сложно поставлять оружие или резервы. Трудно, но не невозможно. Все равно это можно сделать", — объяснил Гайдай.


Максим Царук, ZN.ua





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