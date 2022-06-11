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2022-06-11
Украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить роSSийские базы на Херсонщине — The New York Times
В результате действий херсонских партизан удалось ликвидировать двоих роSSийских генералов
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На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум роSSийским базам в оккупированной Херсонщине. В результате этого погибли десятки вражеских солдат, в том числе два генерала, пишет
На этой неделе разведчики подошли к позициям роSSийской армии в поселке Чкалово где обнаружили много иностранных наемников, дислоцированных вместе с роSSийскими солдатами и тяжелым вооружением. Партизаны передали координаты базы украинскому артиллерийскому подразделению, дислоцированному примерно в 30 км. После чего, украинские артиллеристы накрыли базу огнем и убили множество личного состава.
Антон Герасименко, ZN.ua