На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум роSSийским базам в оккупированной Херсонщине. В результате этого погибли десятки вражеских солдат, в том числе два генерала, пишет The New York Times .

На этой неделе разведчики подошли к позициям роSSийской армии в поселке Чкалово где обнаружили много иностранных наемников, дислоцированных вместе с роSSийскими солдатами и тяжелым вооружением. Партизаны передали координаты базы украинскому артиллерийскому подразделению, дислоцированному примерно в 30 км. После чего, украинские артиллеристы накрыли базу огнем и убили множество личного состава.