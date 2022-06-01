Суд разрешил спецрасследование по Януковичу в рамках дела о подстрекательстве к госизмене

Всего в деле фигурируют четверо подозреваемых.

Суд разрешил спецрасследование по Януковичу в рамках дела о подстрекательстве к госизмене
© стоп-кадр

Суд разрешил провести спецрасследование по экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу в рамках дела по подстреканию военных Управления государственной охраны к дезертирству. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В частности, в феврале 2022 года Януковичу сообщили очередное подозрение – на этот раз в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УК Украины).

«24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству. «Эвакуации» экс-президента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств РоSSии», – напомнили в ГБР.

В результате начальник охраны Януковича не вернулся к месту службы по служебной командировке из Крыма. Вместе с тем он вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в РФ.

На сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются четыре человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения сообщены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
"Нам нельзя успокаиваться": Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны"Нам нельзя успокаиваться": Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны
"Как мужик сделал все правильно": Евгений Карась не сдержал слез, вспоминая павшего на войне брата"Как мужик сделал все правильно": Евгений Карась не сдержал слез, вспоминая павшего на войне брата
Верещук: Что делать украинцам, оказавшимся на оккупированных территорияхВерещук: Что делать украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях
Дочь Путина сделала очередную подтяжку лица в ГерманииДочь Путина сделала очередную подтяжку лица в Германии
Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — ЗеленскийНынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский
Трудовые отношения в условиях военного положения: в Минрегионе считают недопустимым вмешательство местного самоуправления во внутренние делаТрудовые отношения в условиях военного положения: в Минрегионе считают недопустимым вмешательство местного самоуправления во внутренние дела
Делает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фотоДелает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фото
РоSSия так или иначе пошла бы войной, что бы мы не делали, - публицист Мирослав МариновичРоSSия так или иначе пошла бы войной, что бы мы не делали, - публицист Мирослав Маринович
Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»
Выезд за границу мужчин во время войны: кому разрешилиВыезд за границу мужчин во время войны: кому разрешили
Последние новости
Подгружаем последние новости