Суд разрешил провести спецрасследование по экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу в рамках дела по подстреканию военных Управления государственной охраны к дезертирству. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В частности, в феврале 2022 года Януковичу сообщили очередное подозрение – на этот раз в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УК Украины).

«24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству. «Эвакуации» экс-президента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств РоSSии», – напомнили в ГБР.

В результате начальник охраны Януковича не вернулся к месту службы по служебной командировке из Крыма. Вместе с тем он вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в РФ .

На сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются четыре человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения сообщены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу.