Російська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози Путіна

Російська сира нафта доставляється до Індії на танкерах, застрахованих західними компаніями, – це може бути першим свідченням того, що Москва відмовилася від своєї обіцянки блокувати продажі в рамках обмеження ціни, встановленого G7, передає Financial Times.

Згідно з аналізом даних про доставку та страхування, щонайменше сім вантажів російської сирої нафти було завантажено на застраховані західними компаніями танкери з моменту введення ліміту ціни 5 грудня.

Згідно з обмеженням, запровадженим цього місяця, покупці російської сирої нафти можуть отримати доступ до західних послуг, таких як страхування та брокерство, які є основою світової морської торгівлі нафтою, лише якщо вони підтвердять, що заплатили менше 60 доларів за барель.

Essential, сінгапурський оператор Ruby Phoenix, одного з семи суден, сказав: «Ми отримали від наших партнерів необхідне підтвердження того, що вантаж, про який йде мова, відповідає правилам обмеження ціни».

Якщо Москва захоче дозволити покупцям доставляти свою нафту зі значною знижкою танкерами із застрахованими західними компаніями на ринки в Азії, це може зменшити занепокоєння щодо дефіциту ресурсу в новому році.