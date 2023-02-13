Росія саботує перевірку суден в рамках «Зернової ініціативи»

Показник заходу нових суден під завантаження в рамках програми «Зернова ініціатива» знижується: минулого тижня порти Великої Одеси прийняли лише16 суден, позаминулого – 25. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури.

У відомстві пояснюють, що така тенденція до зниження обумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі: вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами.

Через це на інспекцію Спільного координаційного центру станом на 12 лютого чекають 145 суден, з яких 122 прямують до українських портів за агропродукцією.

Середня кількість інспекцій вхідного флоту становить лише 2,5 судна на добу.

Як повідомили в Мінінфраструктури, наразі в портах Великої Одеси перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства. За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 мільйона тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн – до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет.