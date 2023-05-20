G7 закликала РФ припинити погрожувати зривом постачання продовольства в рамках «зернової угоди»

Країни «Великої сімки» випустили спільне комюніке.

Лідери країн «Великої сімки» під час саміту в японському місті Хіросіма закликали РФ припинити погрожувати постачанням продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, йдеться у поширеному МЗС Японії комюніке. Також країну-терористку закликали дати «зерновій угоді» працювати на повну силу, інформує ZN.ua.

«Ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи, і ми закликаємо Росію припинити погрожувати світовим постачанням продовольства та дозволити ЧЗІ працювати на своєму максимальному потенціалі», – йдеться у документі.

Також, згідно з комюніке, країни G7 мають намір і надалі підтримувати експорт української сільськогосподарської продукції. Це стосується і постачання через канали солідарності Євросоюз-Україна.

«Ми, як і раніше, віддані ініціативі «Зерно з України», – йдеться у комюніке.

17 травня стало відомо, що зернова угода, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти у Чорному морі, продовжена на два місяці. При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для ефективної роботи угоди потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту.





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