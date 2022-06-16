Начальница Управления образования украла миллионы: как она "сэкономила" на учащихся, схема

Начальница Управления образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельских советов в Белгород-Днестровском районе осуществила служебный подлог и завладела бюджетными средствами.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура .

Следствие установило, что должностное лицо совместно с руководителем подрядной компании во время проведения в 2021 году строительных работ по реконструкции двух спортивных площадок учебных заведений завладели бюджетными средствами.

Так, подрядчик внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения относительно объемов фактически выполненных работ и их стоимости. А руководитель Управления образования, культуры, молодежи и спорта подписала эти документы.

По договору подряда в одной из школ и гимназии в Белгород-Днестровском районе должны были осуществить реконструкцию спортплощадок с искусственным покрытием для физкультурно-оздоровительных занятий учащихся.

Бюджетные средства образовательной субвенции были перечислены в полном объеме, однако работы фактически не проводились.

В результате таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено почти 3,5 миллиона гривен ущерба.

Материалы в отношении подрядчика выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении работников Одесского управления стратегических расследований ГСР НПУ.