Китай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемами

Китай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемами
© Интерфакс

Китай заблокував імпорт цитрусових і замороженої скумбрії з Тайваню в якості помсти за візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, але уникнув переривання поставок мікрочипів, що спровокувало би «шок» у і так нестабільній світовій економіці, пише АР.

Пекін також оголосив про чотириденні військові навчання з артилерійськими стрільбами у водах навколо Тайваню. Це може призвести до затримки або переривання доставки до та з острова, одного з найбільших світових торговців.

Потенційний збій посилює занепокоєння з приводу ослаблення глобального економічного зростання, але азіатські фондові ринки виросли в середу після того, як не було негайних ознак військових дій Китаю.

Комуністична партія каже, що візит Пелосі може підбадьорити Тайвань офіційно проголосити свою незалежність, яка по факту вже триває десятиліття. Пекін каже, що це призведе до війни.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася зменшити гучність візиту, наполягаючи на тому, що американська давня «політика одного Китаю», яка визнає Пекін, але дозволяє неформальні відносини та оборонні зв’язки з Тайбеєм, не зміниться.

Зустрічаючись з лідерами на Тайвані, Пелосі сказала, що вона та інші члени Конгресу не відмовляться від своєї прихильності самоврядному острову.

«Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані та в усьому світі, залишається непохитною», — сказала Пелосі у короткій промові під час зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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