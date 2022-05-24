Откроются ли школы в Украине 1 сентября: в Минобразования дали неутешительный ответ

В Украине проводится аудит школ, которые смогут открыться с 1 сентября.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил заместитель министра образования Андрей Витренко.

По его словам, прорабатываются механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах.

"Все зависит от ситуации в стране", - заявил Витренко, добавив, что в Минобразования составляют списки школ с бомбоубежищами, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей.

"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - сообщил Витренко.

Напомним, в первой половине мая в Kyiv School of Economics заявили, что с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину полностью или частично разрушены почти 1000 школ, более 500 медучреждений, более 200 предприятий и 12 гражданских аэропортов. А общий ущерб достигает $600 млрд.

Однако эти цифры и количество разрушенных школ, больниц, предприятий и жилых домов растут с каждым днем. Так, на днях оккупанты уничтожили школу в Авдеевке, которую литовцы с поляками отреставрировали и сдали в эксплуатацию только 1 сентября.

Учебное заведение сгорело дотла после обстрела фосфорными боеприпасами.