У ДСНС діяла масштабна корупційна схема, яка загрожувала життям тисяч українців — СБУ

Посадовці вимагали від підприємців хабарі за прискорене отримання дозвільної документації, інформує ZN.ua.

У ДСНС діяла масштабна корупційна схема, яка загрожувала життям тисяч українців — СБУ
© СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Посадовці отримували хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що учасниками злочинної схеми були посадовці ДСНС, а також керівники регіональних підрозділів служби, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. Крім того, до схеми причетні і посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.

Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене отримання дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед корупційна схема стосувалася погодження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, а також аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах та АЗС.

За даними СБУ, за отриманий хабар посадовці ДСНС не проводили реальну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити захист громадян у випадку надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків обстрілів з боку РФ. Такими діями посадовці ДСНС ставили під загрозу життя та здоров’я людей.

Налагоджена схема дозволяла зловмисникам щомісяця отримувати понад 10 млн грн.

Було проведено 50 синхронних обшуків по всій Україні, унаслідок яких викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Повідомляється, що СБУ також отримала додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, дані про інших учасників схеми та розподіл отриманої незаконної винагороди.

Слідчі СБУ повідомили про підозру першим шістьом учасникам злочинної схеми за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове слідство продовжується. В СБУ запевняють, що всі учасники злочинної групи будуть притягнені до кримінальної відповідальності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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