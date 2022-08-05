На Закарпатті псевдоволонтери переправляли ухилянтів за кордон: скільки коштувала та як працювала "схема"

Охочих залишити Україну під час війни, яку у лютому 2022 року розв'язала Російська Федерація, незважаючи на заборону, є чимало. Тому в країні сьогодні процвітає бізнес із нелегального відправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, на Закарпатті правоохоронці затримали групу псевдоволонтерів, котрі заробляли на цьому чималі гроші.

Деталями поділилися у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що оперативники міграційної поліції та слідчі Головного управління поліції Закарпаття у співпраці зі співробітниками СБУ та відділом внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону припинили діяльність групи зловмисників, які організували незаконну схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків через український кордон, інформує Апостроф .

Злочинці готували документи, на підставі яких надалі вносилися неправдиві відомості до державної інформаційної системи "Шлях". Вони отримували гроші за те, що допомагали чоловікам призовного віку залишати країну під виглядом перевізників, які нібито їдуть по гумдопомогу, або волонтерів.

Правоохоронці затримали зловмисників на "гарячому", неподалік кордону, коли вони отримували другу частину оплати в 4 тис. доларів.

"Обох організаторів незаконної схеми, згідно зі статтею 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання” , - повідомили в поліції, додавши, що такий злочин карається позбавленням волі строком до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.



