На Закарпатті псевдоволонтери переправляли ухилянтів за кордон: скільки коштувала та як працювала "схема"

Охочих залишити Україну під час війни, яку у лютому 2022 року розв'язала Російська Федерація, незважаючи на заборону, є чимало. Тому в країні сьогодні процвітає бізнес із нелегального відправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, на Закарпатті правоохоронці затримали групу псевдоволонтерів, котрі заробляли на цьому чималі гроші.

Деталями поділилися у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що оперативники міграційної поліції та слідчі Головного управління поліції Закарпаття у співпраці зі співробітниками СБУ та відділом внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону припинили діяльність групи зловмисників, які організували незаконну схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків через український кордон, інформує Апостроф.

Злочинці готували документи, на підставі яких надалі вносилися неправдиві відомості до державної інформаційної системи "Шлях". Вони отримували гроші за те, що допомагали чоловікам призовного віку залишати країну під виглядом перевізників, які нібито їдуть по гумдопомогу, або волонтерів.

Правоохоронці затримали зловмисників на "гарячому", неподалік кордону, коли вони отримували другу частину оплати в 4 тис. доларів.

"Обох організаторів незаконної схеми, згідно зі статтею 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання” , - повідомили в поліції, додавши, що такий злочин карається позбавленням волі строком до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.



Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт розповів, скільки потрібно HIMARS та MLRS, щоб відкинути окупантівЕксперт розповів, скільки потрібно HIMARS та MLRS, щоб відкинути окупантів
Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"
Мобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового облікуМобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку
Фіни кожен день включатимуть гімн України на російському кордоні: "Створює відчуття єдності"Фіни кожен день включатимуть гімн України на російському кордоні: "Створює відчуття єдності"
Скільки колаборантів затримано з початку війни: у Нацгвардії розповіли про ситуаціюСкільки колаборантів затримано з початку війни: у Нацгвардії розповіли про ситуацію
Виїзд чоловіків за кордон: у сильної статі знайшлася ще одна можливість покинути УкраїнуВиїзд чоловіків за кордон: у сильної статі знайшлася ще одна можливість покинути Україну
Польща була першою країною, яка визнала польсько-український кордон - польський політолог Томаш МацейчукПольща була першою країною, яка визнала польсько-український кордон - польський політолог Томаш Мацейчук
В РНБО звернулися до чоловіків, які хочуть виїхати за кордон: "Нема чого ховатися за жіночою спідницею"В РНБО звернулися до чоловіків, які хочуть виїхати за кордон: "Нема чого ховатися за жіночою спідницею"
Військовий облік українок за кордономВійськовий облік українок за кордоном
В Україні запрацювала платформа для пошуку депортованих і зниклих безвісти дітейВ Україні запрацювала платформа для пошуку депортованих і зниклих безвісти дітей
Последние новости
Подгружаем последние новости