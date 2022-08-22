Журналісти назвали причетних до покупки росією іранських безпілотників - як працює схема

Ліванський журналіст Елайджа Маг'є розповів, що РФ підписала контракт на постачання 1000 іранських розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129. Про співпрацю з Іраном заявили і в рф– її підтвердив віце-прем'єр-міністр росії Денис Мантуров, що пов'язаний з ексглавою "Уралкалія" Дмитром Мазепіним. А останній поставляв аміак через Україну в країни Європи.

Видання УНН дослідило схему з іранськими безпілотниками, інформує Апостроф.

Мантуров займає також крісло голови Мінпромторгу, контролює всі питання "оборонки" у росії: ще у 2003-2007 обіймав посаду гендиректора "Об'єднаної промислової корпорації Оборонпром". У 2021 він став найбагатшим членом уряду рф, задекларувавши дохід 704,6 млн руб. Частину грошей Мантуров заробив саме на "оборонці", укладаючи контракти з іншими країнами по "бартеру" і забираючи частину доходу собі. Про зв'язки Мантурова з ексглавою "Уралкалія" Дмитром Мазепіним ЗМІ відомо давно. Об'єднує віцепрем'єра та олігарха не лише дружба: за допомогою Мазепіна Мантуров міг проводити частину угод із купівлі іранських безпілотників.

Близько місяця тому в Тегерані відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента росії путіна, під час якої вони домовилися не лише про розширення присутності Туреччини на північному заході Сирії, а й про перевалку російських добрив (у тому числі аміаку) з росії до Ірану через Туреччину. Останнє було зроблено щоб оминути Україну, яка до 24 лютого була головним "рукавом" у транспортуванні аміаку з росії до країн Заходу.Російський аміак здебільшого виробляється на "ТольяттіАзот", яке належить Дмитру Мазепіну. Взамін аміаку Мазепіна Мантуров домовився отримати частину іранських безпілотників, які будуть використовуватися проти України.

В лютому Мазепін спілкувався з путіним і обіцяв "здати" Одесу (на території якої знаходиться Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт мазепінського аміаку за кордон), в обмін на контроль над цим підприємством.Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 млрд доларів. З 24 лютого його транзит поставлено на паузу, але частина російського аміаку досі перебуває на складах України. Чи транспортуватиметься він "зерновим коридором" через Туреччину до країн Заходу і хто отримає гроші - відкрите питання, зазначили в УНН.


Іван Троянов, Апостроф





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