В Раде и Минобразования надеются, что с 1 сентября школьники пойдут в школу

То же касается и студентов, обучение которых также рассчитывают восстановить в очном формате, а не онлайн, информирует ZN.ua.

В Раде и Минобразования надеются, что с 1 сентября школьники пойдут в школу
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И Министерство образования и науки, и профильный парламентский комитет рассчитывает, что с 1 сентября украинские школьники и студенты вернутся к обучению в автономном формате. Об этом заявил заместитель главы МОН Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

«Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования», – заявил Витренко.

Замминистра образования призвал детей «готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании».

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заверил, что при принятии соответствующего решения будет учитываться наличие в школах или вблизи них бомбоубежищ.





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