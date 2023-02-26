Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу

ЗС РФ здійснили авіаційні та ракетні удари по Авдіївці, внаслідок чого було зруйновано опорну школу №2.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Апостроф .

За його словами, впродовж 25 лютого зафіксовано кілька обстрілів Авдіївки, під час яких російські загарбники використовували танки, авіацію, ракетне озброєння та реактивні систему залпового вогню "Град".

Внаслідок однієї з атак, як зазначив Кириленко, було зруйновано опорну школу №2, яка була відкрита після повної реконструкції лише у 2021 році.

"Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні, поранено щонайменше 1 людину.Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 - опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви - він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", - продовжив Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Школа, яку зруйнували російські загарбники, була однією з найкращих у Донецькій області. Після прильоту снарядів, за словами Кириленка, від будівлі лише руїни.