Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
ЗС РФ здійснили авіаційні та ракетні удари по Авдіївці, внаслідок чого було зруйновано опорну школу №2.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує
За його словами, впродовж 25 лютого зафіксовано кілька обстрілів Авдіївки, під час яких російські загарбники використовували танки, авіацію, ракетне озброєння та реактивні систему залпового вогню "Град".
Внаслідок однієї з атак, як зазначив Кириленко, було зруйновано опорну школу №2, яка була відкрита після повної реконструкції лише у 2021 році.
"Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні, поранено щонайменше 1 людину.Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 - опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви - він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", - продовжив Кириленко у своєму Telegram-каналі.
Школа, яку зруйнували російські загарбники, була однією з найкращих у Донецькій області. Після прильоту снарядів, за словами Кириленка, від будівлі лише руїни.