Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу

ЗС РФ здійснили авіаційні та ракетні удари по Авдіївці, внаслідок чого було зруйновано опорну школу №2.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Апостроф.

За його словами, впродовж 25 лютого зафіксовано кілька обстрілів Авдіївки, під час яких російські загарбники використовували танки, авіацію, ракетне озброєння та реактивні систему залпового вогню "Град".

Внаслідок однієї з атак, як зазначив Кириленко, було зруйновано опорну школу №2, яка була відкрита після повної реконструкції лише у 2021 році.

"Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні, поранено щонайменше 1 людину.Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 - опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви - він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи", - продовжив Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Школа, яку зруйнували російські загарбники, була однією з найкращих у Донецькій області. Після прильоту снарядів, за словами Кириленка, від будівлі лише руїни.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
У Сєвєродонецьку окупанти розсилають рахунки за «комуналку» попри відсутність світла та газу – ОВАУ Сєвєродонецьку окупанти розсилають рахунки за «комуналку» попри відсутність світла та газу – ОВА
Повітряні Сили знищили з вересня понад 650 крилатих ракетПовітряні Сили знищили з вересня понад 650 крилатих ракет
В одному з київських монастирів затримали проросійського блогера: фотоВ одному з київських монастирів затримали проросійського блогера: фото
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат РосіїОкупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
Окупанти обстріляли зупинку в Херсоні. Відомо про загиблих та понад 10 пораненихОкупанти обстріляли зупинку в Херсоні. Відомо про загиблих та понад 10 поранених
Зборище бандерлогів: яскраві меми та фотожаби на виступ ПутінаЗборище бандерлогів: яскраві меми та фотожаби на виступ Путіна
Король Чарльз відвідав українських військових у тренувальному таборі в Англії: фото і відеоКороль Чарльз відвідав українських військових у тренувальному таборі в Англії: фото і відео
Готують "мобіків": у РФ у дитсадках на малюків спрямовують зброю та вчать стріляти, фотоГотують "мобіків": у РФ у дитсадках на малюків спрямовують зброю та вчать стріляти, фото
Окупанти 22-24 лютого можуть використати до сотні ракет — ВеніславськийОкупанти 22-24 лютого можуть використати до сотні ракет — Веніславський
Вирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фотоВирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости