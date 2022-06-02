На Львовщине пресекли отправку призывников за границу: как действовала "схема"

Во Львовской области задержали организатора незаконной переправки военнобязанных за границу.

Об этом сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины, информирует Апостроф.

Задержанным оказался руководитель одного из благотворительных фондов - он незаконно переправлял военнобязанных за рубеж. Схема выглядела следуюзим образом: сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему "Путь". Те "по легенде" должны были перевозить гуманитарную помощь. За такую услугу клиенты отдавали 20 000 гривен.

В задержании принимали участие пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины.


Евгений Устименко, Апостроф

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