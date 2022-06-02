Новостей.COM ⇒
2022-06-02
На Львовщине пресекли отправку призывников за границу: как действовала "схема"
Во Львовской области задержали организатора незаконной переправки военнобязанных за границу.
Об этом сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины, информирует
Задержанным оказался руководитель одного из благотворительных фондов - он незаконно переправлял военнобязанных за рубеж. Схема выглядела следуюзим образом: сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему "Путь". Те "по легенде" должны были перевозить гуманитарную помощь. За такую услугу клиенты отдавали 20 000 гривен.
В задержании принимали участие пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины.
Евгений Устименко, Апостроф