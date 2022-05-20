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2022-05-20
Украина начала укреплять границу с Беларусью в Житомирской области
Мэр заявил, что россиянам больше не удастся так легко зайти в страну, как они это сделали 24 февраля, информирует
© Фото: Госпогранслужба Украины
Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с 1 мая в области уже начали укреплять границу с Беларусью. Об этом он сказал во время
"Второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – подчеркнул мэр.
Виктория Хмилевская, ZN.ua