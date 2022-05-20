Украина начала укреплять границу с Беларусью в Житомирской области

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с 1 мая в области уже начали укреплять границу с Беларусью. Об этом он сказал во время видеообращения , добавив, что над строительством бетонных блоков работают военные и коммунальщики.

"Второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – подчеркнул мэр.