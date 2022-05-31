Четверть переселенцев хотели бы остаться на Львовщине — соцопрос

В то же время, только 20% из них имеют работу.

Четверть переселенцев во Львовской области хотели бы остаться жить или найти работу в городах региона, еще 30% - возможно рассмотрели бы такую перспективу, однако 41% - не имеют таких намерений оставаться, говорится в социологическом опросе группы «Рейтинг».

По состоянию на сегодняшний день только 19% внутренних переселенцев работают, 80% - не имеют работы. 39% временно безработных намерены искать работу на Львовщине, ведь 54% – такого намерения не намерены.

В свою очередь 39% местных жителей положительно относятся к тому, что часть переселенцев могла бы остаться в городе для проживания и работы. 36% относятся к этому нейтрально и 22% – отрицательно.

Более того, более 80% как местных жителей, так и переселенцев готовы испытывать материальные трудности ради победы над Россией сколько потребуется.

75% опрошенных жителей Львовщины не рассматривают возможность выезда за границу в случае обострения военной ситуации в регионе. Посреди переселенцев таковых – 54%, при этом что 62% переселенцев – это дамы.


Ирина Знась, ZN.ua

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