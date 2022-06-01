РоSSия похитила минимум четверть миллиона украинских детей

Москва сама подтверждает и документирует свои преступления против украинцев, информирует ZN.ua.

РоSSия похитила минимум четверть миллиона украинских детей
© Людмила Денисова / Facebook

РоSSия вывезла из оккупированных украинских территорий минимум 234 тысячи детей. Детям-сиротам угрожает дальнейшее незаконного усыновление в РоSSии, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Есть информация, что как минимум 234 тыс. детей пересекли границу с РФ, то есть, были вывезены с территории Украины, ОРДЛО. Сейчас устанавливаются более конкретные данные… То есть, это депортированные, незаконно перемещенные дети", — сказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в среду на брифинге в Киеве.

"Мы понимаем, что для детей, лишенных родительской опеки, в частности детей-сирот, существует реальная угроза дальнейшего незаконного усыновления на территории РоSSии, вне законодательно утвержденной в Украине процедуры международного усыновления", - подчеркнула она.

РоSSия, по ее словам, вывезла из Украины уже 4177 детей-воспитанников институциональных учреждений.

"С начала войны следователи Национальной полиции Украины начали 393 уголовных дела по совершенным военными РФ преступлениям, вследствие которых пострадали 588 детей, из них 162 ребенка погибли, 232 ранены и 103 на сегодня считаются без вести пропавшими", - рассказала Павличенко.

Она рассказала, что в начала войны поступило 1800 обращений о пропавших без вести детях.

"Это более 2 тысяч детей, большинство из них уже нашли. В настоящее время в розыске находится 139 детей", — уточнила замминистра.


Александр Хребет, ZN.ua

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