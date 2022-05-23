В Украине вдвое возросла поддержка предоставления права на владение огнестрельным оружием — соцопрос

Однако половина граждан опасаются увеличения преступности, информирует ZN.ua.

В Украине вдвое возросла поддержка предоставления права на владение огнестрельным оружием — соцопрос
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В условиях войны в Украине более чем вдвое возросло количество поддерживающих предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня поддерживают такую инициативу 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников, ведь 2018-2021 поддерживали такую идею около 25%, не поддерживали – более 70%, говорится в данных социологического. опрос группы «Рейтинг».

Наличие собственного оружия или оружия во владении кого-то из близких или родных вызывает большее чувство защищенности у 48% украинцев, чем наличие рядом других граждан с легальным огнестрельным оружием, таких 33%.

При этом граждане, имеющие родственников на фронте, более лояльны к идее предоставления права граждан на владение оружием, чем остальные. 61% считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны, хотя 36% – противоположного мнения. Больше этот тезис поддерживают молодежь, мужчины и желающие иметь оружие.

Почти половина украинцев, а точнее 45% считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% – наоборот считают, что свободы будут ущемлены при таких условиях.

В то же время 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности, хотя 35% придерживаются противоположного мнения.

Около 80% опрошенных не ощущали необходимости владеть огнестрельным оружием до начала вторжения РоSSии, однако сегодня 44% хотели бы быть владельцами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В результате, сегодня треть из тех, кто не хотел иметь оружие до войны – сменили мнение на противоположное, а почти половина из них хотят, чтобы оружие имели члены семьи.

В целом, в Украине 60% мужчин и 28% женщин хотели бы сейчас быть владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. При этом, если женщины скорее против лично владеть оружием, большинство женщин среднего и младшего возраста хотели, чтобы оружием владели члены их семьи.

Среди опрошенных в совершенстве умеют пользоваться огнестрельным оружием только 17% опрошенных, среди которых 31% мужчин и 4% женщин. 38% – в общих чертах. 45% заявили, что у них нет таких навыков. Среди тех, кто умеет пользоваться огнестрельным оружием только в общих чертах, две трети хотели бы улучшить свои навыки. Среди тех, кто вообще не умеет, таких – 37%. Интересно, что среди женщин молодого и среднего возраста больше половины хотели научиться владеть оружием.

Также большинство опрошенных, а именно 72% граждан, поддерживают идею внедрения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием для гражданского населения.


Ирина Знась, ZN.ua

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