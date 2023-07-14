Підозру отримала жінка, яка на посаді прокурора "ДНР" наполягає на найвищій мірі покарання в надуманих справах проти українців

Їй інкримінують участь у терористичній організації.

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що підозру отримала так званий прокурор "генеральної прокуратури ДНР". Прокурором фейкового органу є громадянка України, інформує ZN.ua.

Підозру отримала жінка, яка на посаді прокурора
© unsplash/tingeyinjurylawfirm

Як виявило слідство, жінка працювала в українській прокуратурі, а згодом з власної волі приєдналася до "ДНР". Її призначили на посаду "начальника відділу підтримання державного обвинувачення, управління по нагляду за додержанням законів органами військового управління та органами виконавчої влади, що реалізують політику у сфері оборони генеральної прокуратури ДНР".

У надуманих злочинах під час "військового трибуналу верховного суду ДНР" зрадниця підтримувала обвинувачення проти:

  • громадян України;
  • іноземних громадян, які виступали за суверенітет та територіальну цілісність України;
  • українських військовополонених;
  • полонених іноземців.

Псевдопрокурор завжди наполягала на найвищій мірі покарання. Як приклад, в одній "справі" проти громадян України літню жінку засудили на вимогу так званого прокурора до перебування за ґратами на 17 років за нібито шпигунство на користь України.

Жінці-псевдокрокурору повідомили про підозру за участь у терористичній організації. Відповідальність передбачена ч. 1 ст. 258-3 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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