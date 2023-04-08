Ще одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ МП. У Московського патріархату забрали права на користування землею

Мова йде про Летичівську громаду.

Летичівська громада у Хмельницькій області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення підтримали 18 депутатів громади, передає «Суспільне» з посиланням на селищного голову Ігоря Тисячного.

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«Таким чином, на 36-й сесії VIII скликання Летичівської селищної ради прийнято відповідні рішення: заборонити діяльність УПЦ московського патріархату на території Летичівської громади і припинити права постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям та звернутися до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог Законів України», – зазначив Тисячний.

Раніше Хмельницька міська рада прийняла рішення про припинення права користування 13 земельними ділянками для церков УПЦ московського патріархату. Аналогічне рішення щодо 19 земельних ділянок ухвалила також Кам’янець-Подільська міська рада.

Водночас 4 квітня на позачерговому засіданні Хмельницька обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території області.