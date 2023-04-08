Ще одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ МП. У Московського патріархату забрали права на користування землею

Мова йде про Летичівську громаду.

Летичівська громада у Хмельницькій області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення підтримали 18 депутатів громади, передає «Суспільне» з посиланням на селищного голову Ігоря Тисячного.

Ще одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ МП. У Московського патріархату забрали права на користування землею
© Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

«Таким чином, на 36-й сесії VIII скликання Летичівської селищної ради прийнято відповідні рішення: заборонити діяльність УПЦ московського патріархату на території Летичівської громади і припинити права постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям та звернутися до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог Законів України», – зазначив Тисячний.

Раніше Хмельницька міська рада прийняла рішення про припинення права користування 13 земельними ділянками для церков УПЦ московського патріархату. Аналогічне рішення щодо 19 земельних ділянок ухвалила також Кам’янець-Подільська міська рада.

Водночас 4 квітня на позачерговому засіданні Хмельницька обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території області.





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
Збитий під Мар'їнкою Су-25 — справа рук десантників. Пілот, ймовірно, "200"Збитий під Мар'їнкою Су-25 — справа рук десантників. Пілот, ймовірно, "200"
Данілов: звільняти території Грузії та Молдови це не справа УкраїниДанілов: звільняти території Грузії та Молдови це не справа України
РФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідкаРФ зазнають великих втрат у війні проти України, однак Москви й Санкт-Петербурга це не стосується – британська розвідка
"Росія відійде в історію, справа йде до кінця": навіщо насправді Лукашенко примчав до Китаю"Росія відійде в історію, справа йде до кінця": навіщо насправді Лукашенко примчав до Китаю
У Хмельницькому збільшилося число загиблих. Росіяни забрали життя рятувальниківУ Хмельницькому збільшилося число загиблих. Росіяни забрали життя рятувальників
Сунак: Одна з речей, яка змінить ситуацію на полі бою – це більш далекобійна зброяСунак: Одна з речей, яка змінить ситуацію на полі бою – це більш далекобійна зброя
Ще одна європейська країна передасть Україні танки LeopardЩе одна європейська країна передасть Україні танки Leopard
Епіфаній переконаний, що УПЦ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лавриЕпіфаній переконаний, що УПЦ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври
Бразилія відмовилася постачати Україні боєприпаси для танків — ЗМІБразилія відмовилася постачати Україні боєприпаси для танків — ЗМІ
"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії
Последние новости
Подгружаем последние новости