Позитивное отношение к РоSSии сохраняют еще полмиллиона украинцев — соцопрос

Правда, в общем измерении это лишь 2% граждан.

Позитивное отношение к РоSSии сохраняют еще полмиллиона украинцев — соцопрос
© Иван Фадеев/РГ

По состоянию на конец мая только 2% граждан хорошо относятся к РоSSии, в то время как 92% плохо. Правда, в общенациональном измерении 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно, несмотря на роSSийскую агрессию против Украины, сохраняет положительное отношение к стране и ее гражданам, говорится в свежем опросе Киевского международного института социологии.

За последние три года до полномасштабного развертывания войны Россией против Украины наблюдалось постепенное снижение положительного отношения к РФ и ее гражданам, но даже несколько месяцев подряд эскалации у границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 года хорошо относились к РоSSии.

Как отмечают социологи, за последние три месяца кардинально изменение взглядов тех, кто имел хорошее отношение к РоSSии и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. Да, 80% тех, кто раньше хорошо относился к РФ, теперь плохо относятся к ней. Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к РоSSии, хотя еще 12% решили сейчас ответить «не определились».

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к РоSSии, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

Абсолютное большинство жителей плохо относятся к РоSSии во всех регионах Украины, в частности, на юге 90% плохо относятся, на востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% относились хорошо). Относительно больше продолжают хорошо относиться к РоSSии на востоке – 4%.

Абсолютное большинство граждан – 82% – продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории отрицательно относятся к РоSSии, и только 6% положительно относятся к ней.


Ирина Знась, ZN.ua

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