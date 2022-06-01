"А вы как хотели?": Данилов эмоционально ответил, почему украинцев не предупреждали о вторжении

«С февраля 2021 года все решения СНБО были направлены на подготовку к этой войне. И когда некоторые в обществе говорят, что вы должны были нам сказать, что завтра будет война... Друзья, да она у нас идет с 2014-го года».

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Укринформу. На вопрос, почему украинцев до последнего уверяли в том, что все под контролем, Данилов отреагировал довольно эмоционально:

«А что надо было орать, паниковать, что давайте все, прячьтесь? Каждый должен был заниматься своим делом. То, что произошло в дальнейшем, говорит о том, что страна подготовилась. А вы как хотели? Чтобы мы посеяли панику, чтобы заранее прекратили работу предприятия, чтобы люди начали покидать Украину?».

Также секретарь СНБО заверил, что провести такого масштаба эвакуацию было просто физически невозможно.

"И когда нам начинают забрасывать, что надо было нас там куда-то эвакуировать... Смотрите, война идет по всей стране. Даже эвакуация во Львов на сегодняшний день не является безопасной на сто процентов. Русские палят со всех сторон. И передвигать по стране такое большое количество населения заранее... Как вы себе представляете этот процесс?",- задал встречный вопрос Данилов.

Также секретарь СНБО напомнил людям, "которые не хотят разбираться, и поверхностно смотрят на события", что была создана территориальная оборона, задача которой - защита территории определенного города, поселка, общины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский тоже рассказывал, что им было известно о планах рф, но было решено не сеять панику.

«Наша страна готовилась, мы знали, что это (вторжение – ред.) может произойти в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения – я считаю, что был неправильный, потому что сеять панику в нашем обществе не надо, потому что все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике», – сказал Зеленский.