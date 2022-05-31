Половина переселенцев во Львовской области общаются только по-русски — социсследование

Треть из них приехала к родственникам или знакомым.

Половина переселенцев во Львовской области общаются только по-русски — социсследование
© POLI?IA DE FRONTIER? A REPUBLICII MOLDOVA (Пограничная служба Республики Молдова)

Две трети переселенцев во Львовской области являются жителями восточных областей Украины, 19% прибыли из центральных регионов, а еще 18% из южных. При этом 62% - это женщины, половина из них имеют детей до 17 лет, а 38% - мужчины, говорится в социологическом опросе группы «Рейтинг».

Среди переселенцев в удельно украиноязычном регионе 46% постоянно дома общаются на русском языке, 34% – на двух языках и 19% – только на украинском.

При этом чуть больше трети, а именно 38% опрошенных переселенцев главной причиной выбора Львовщины для временного пребывания, назвали наличие родственников или близких друзей. 20% выбрали Львовщину из-за информации о наличии свободных мест для временного проживания, 18% – из-за решения организации, ответственной за поселение. Только 7% отметили, что поехали на Львовщину из-за возможности получить работу, а 18% – указали другую причину.

Сами вынужденные переселенцы лучше оценивают отношение к себе местных жителей, чем жители городов Львовщины оценивают свое отношение к внутренне перемещенным лицам. Так, 49% опрошенных переселенцев говорят, что отношение местных к ним очень положительное, еще 32% – скорее положительное. В свою очередь, только 18% местных жителей отметили, что вполне положительно относятся к беженцам, 35% – скорее положительно, 34% – нейтрально. 11% местных жителей отметили, что относятся к переселенцам отрицательно.

Более 90% беженцев говорят, что хотели бы завести знакомства и друзей среди местных жителей Львовщины. С другой стороны, найти друзей среди переселенцев не против чуть более половины (56%) местных, однако 34% совсем не имеют такого желания.


Ирина Знась, ZN.ua

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