Майже половина німців підтримують подальшу військову підтримку України

Більшість німців також проти територіальних поступок з боку України, інформує ZN.ua.

Майже кожен другий німець вважає поставки зброї в Україну доцільними. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на опитування Infratest dimap.

Зокрема, 47% респондентів вважають доречним підтримувати Україну зброєю в цей час. Переважна більшість німців також вважають, що Україна має сама вирішити, коли йти на переговори з Росією: сім із десяти німців (73 %) погодилися з цим твердженням, 21% не погодилися.

Щодо того, чи повинен Київ поступитись Росії територіями заради миру, лише кожен третій німець (35%) вважає, що це доцільно. Натомість 54% із цим не погоджуються.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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