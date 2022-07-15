Половина німців вважають, що санкції проти Росії шкодять Німеччині більше, ніж РФ – опитування

Половина німців вважають, що санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну, шкодять Німеччині більше, ніж РФ . Про це свідчать результати соцопитування Forsa для німецького каналу n-tv, повідомляє Ліга. Новини” .

Трохи більше половини опитаних німців (51%) вважають, що санкції, введені проти Росії, шкодять Німеччині більше, ніж РФ . Тільки 39% німців вважають, що шкода для Росії є великою.

58% респондентів вважають, що у разі нестачі газу пріоритет має надаватися приватним домогосподарствам, 34% дотримуються іншої думки. Однак дві третини хочуть добровільно обмежити опалення взимку.

11 липня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що офіційний Берлін не дасть путінському газовому шантажу розколоти суспільство.