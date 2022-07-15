Половина німців вважають, що санкції проти Росії шкодять Німеччині більше, ніж РФ – опитування

Європейці готуються до холоду в житлах взимку.

Половина німців вважають, що санкції проти Росії шкодять Німеччині більше, ніж РФ – опитування
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Половина німців вважають, що санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну, шкодять Німеччині більше, ніж РФ. Про це свідчать результати соцопитування Forsa для німецького каналу n-tv, повідомляє Ліга. Новини”.

Трохи більше половини опитаних німців (51%) вважають, що санкції, введені проти Росії, шкодять Німеччині більше, ніж РФ. Тільки 39% німців вважають, що шкода для Росії є великою.

58% респондентів вважають, що у разі нестачі газу пріоритет має надаватися приватним домогосподарствам, 34% дотримуються іншої думки. Однак дві третини хочуть добровільно обмежити опалення взимку.

11 липня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що офіційний Берлін не дасть путінському газовому шантажу розколоти суспільство.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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