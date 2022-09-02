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2022-09-02
Майже половина росіян перехотіли воювати — опитування
Ті, хто все ще підтримує продовження війни - переважно люди похилого віку, інформує
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Нове опитування російської організації "Левада-центр" дає зрозуміти, що думки громадян РФ щодо того, чи варто й далі продовжувати війну проти України, розділилися. Пресслужба організації
Підтримують війну переважно люди похилого віку - 40-54 років, таких 53%, і 55+ років - таких 55%.
Що стосується вікової категорії від 18 до 24 років, то її представники переважно дотримуються думки, що варто вже почати мирні перемовини.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua