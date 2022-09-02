Майже половина росіян перехотіли воювати — опитування

Нове опитування російської організації "Левада-центр" дає зрозуміти, що думки громадян РФ щодо того, чи варто й далі продовжувати війну проти України, розділилися. Пресслужба організації публікує дані, які свідчать про те, що 48% громадян підтримують продовження бойових дій, тоді як 44% вважають, що потрібно повернутися до мирних перемовин.

Підтримують війну переважно люди похилого віку - 40-54 років, таких 53%, і 55+ років - таких 55%.

Що стосується вікової категорії від 18 до 24 років, то її представники переважно дотримуються думки, що варто вже почати мирні перемовини.