Постачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитування
Порівняно з початком повномасштабної війни, підтримка дещо знизилася, інформує
50% громадян ЄС вважають, що їхні країни повинні підтримувати Україну постачанням зброї, щоб вона могла захищатися від російської агресії,
У березні, протягом першого місяця повномасштабної війни, цей показник у всьому ЄС становив 56%, тобто підтримка дещо знизилася.
Найбільше українців у питанні допомоги зі зброєю підтримують поляки – 76%. Найнижчий показник в Італії: 36%. У Німеччині рівень громадського схвалення передачі зброї впав у вересні до 48% проти 57% у березні.