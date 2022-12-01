Постачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитування

50% громадян ЄС вважають, що їхні країни повинні підтримувати Україну постачанням зброї, щоб вона могла захищатися від російської агресії, свідчать результати опитування сервісу Eupinions (належить німецькому фонду Bertelsmann Stiftung), проведеного у вересні серед 13 204 жителів Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іспанії – його результати репрезентативні для всього ЄС, зазначають соціологи.

У березні, протягом першого місяця повномасштабної війни, цей показник у всьому ЄС становив 56%, тобто підтримка дещо знизилася.

Найбільше українців у питанні допомоги зі зброєю підтримують поляки – 76%. Найнижчий показник в Італії: 36%. У Німеччині рівень громадського схвалення передачі зброї впав у вересні до 48% проти 57% у березні.