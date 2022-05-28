Шольц поддерживает отправку немецкого оружия Украине прямо в зону боевых действий — Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил отправить немецкое оружие Украине прямо в зону боевых действий. По мнению политика, этот шаг необходим, чтобы ускорить победу ВСУ над врагом.

По информации издания Der Spiegel , Шольц заявил, что ФРГ готова поставлять Украине оружие сразу на фронт, даже вопреки традиционной практике других стран. Глава немецкого правительства отметил, что президент РоSSии Владимир Путин должен в полной мере ответить за «бесчеловечную» войну, которую развязал.

«Против РоSSии были введены жесткие санкции, в то время как Украина получила экономическую, финансовую и гуманитарную помощь от мира. В итоге мы собираемся еще и прислать Украине оружие в зону боевых действий, чего Германия никогда не делала в качестве федеративной республики», - сказал Шольц.

Политик также подчеркнул, что в противостоянии Украины против РоSSии его страна избрала помощь жертвам войны и сделает все возможное, чтобы «справедливость победила грубую силу».