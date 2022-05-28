Шольц поддерживает отправку немецкого оружия Украине прямо в зону боевых действий — Der Spiegel
Немецкий канцлер заявил, что Германия готова пойти на шаг, который еще никогда не предпринимала в качестве федеративной республики, информирует
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил отправить немецкое оружие Украине прямо в зону боевых действий. По мнению политика, этот шаг необходим, чтобы ускорить победу ВСУ над врагом.
По информации издания
«Против РоSSии были введены жесткие санкции, в то время как Украина получила экономическую, финансовую и гуманитарную помощь от мира. В итоге мы собираемся еще и прислать Украине оружие в зону боевых действий, чего Германия никогда не делала в качестве федеративной республики», - сказал Шольц.
Политик также подчеркнул, что в противостоянии Украины против РоSSии его страна избрала помощь жертвам войны и сделает все возможное, чтобы «справедливость победила грубую силу».