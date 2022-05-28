Шольц поддерживает отправку немецкого оружия Украине прямо в зону боевых действий — Der Spiegel

Немецкий канцлер заявил, что Германия готова пойти на шаг, который еще никогда не предпринимала в качестве федеративной республики, информирует ZN.ua.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил отправить немецкое оружие Украине прямо в зону боевых действий. По мнению политика, этот шаг необходим, чтобы ускорить победу ВСУ над врагом.

По информации издания Der Spiegel, Шольц заявил, что ФРГ готова поставлять Украине оружие сразу на фронт, даже вопреки традиционной практике других стран. Глава немецкого правительства отметил, что президент РоSSии Владимир Путин должен в полной мере ответить за «бесчеловечную» войну, которую развязал.

«Против РоSSии были введены жесткие санкции, в то время как Украина получила экономическую, финансовую и гуманитарную помощь от мира. В итоге мы собираемся еще и прислать Украине оружие в зону боевых действий, чего Германия никогда не делала в качестве федеративной республики», - сказал Шольц.

Политик также подчеркнул, что в противостоянии Украины против РоSSии его страна избрала помощь жертвам войны и сделает все возможное, чтобы «справедливость победила грубую силу».


Александр Кричковский, ZN.ua

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